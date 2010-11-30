Сотрудник саппорта в онлайнпроект, немецкий язык.

Требуется оператор службы поддержки на удаленную работу с 15 до 01 по мск. Работа заключается в поддержке клиентов через icq, e-mail, livechat. Требования: знание английского на разговорном уровне, уравновешанность, терпение, скорость работы, вежливость, грамотность, начальные ...
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Медленно и не спешно рашил подискать суппорта в оналайн проект.
Удалённая работа с 9 утра и до 18 часов по Германии.
Свободное владение немецким языком.
Наличее скоростного интернета.
Предпочтитение девушке от 20 до 30 лет.
Оплата от 1000 евро в месяц.
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