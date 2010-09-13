GustavAwertes

Ёханзон GustavAwertes

 
43 годаШвейцария/Женева
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сотрудник саппорта в онлайнпроект, немецкий язык.

    $2500

    Медленно и не спешно рашил подискать суппорта в оналайн проект. Удалённая работа с 9 утра и до 18 часов по Германии. Свободное владение немецким языком. Наличее скоростного интернета. Предпочтитение девушке от 20 до 30 лет. Оплата от 1000 ...

    Служба поддержки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить объявления на досках Германии

    $150

    Доброго времени суток! Нужен человек с достаточными знаниями немецкого языка для постоянного сотрудничества. На начальном этапе необходимо разместить обявления о наборе новых сотрудников на разных бордах в Германии. Оплата по колличеству собраных откликов раз в десять дней. Пожалуйста сразу ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна реклама по иностранным бордам

    $1000

    Предлагаем возможность дополнительного заработка. Нужны люди со знанием английского, немецкого, испанского и португальского. Есть три проекта, которые необходимо раскрутить по иностранным сайтам В основном по джобсайтам. Оплата достойная. Заинтересовавшихся просим оставить контактинфо в ПМ.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник саппорта в межд. веб-проект

    $2500

    Доброго времени суток! Ищем адекватного человека для работы в международном вебпроекте. Требования: Свободное владение английским языком. Грамотная речь и отличное знание грамматики. Постоянный и свободный доступ к сети интернет. Быть онлайн с 09:00 до ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
novosibec
Артём 
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$111
10 баллов
13 лет назад
Разместить объявления на досках Германии
Якоб, благодарю Вас за перевод предоплаты, хоть я об этом и не просил. Скиньте мне в ПМ ваш майл, перенаправлю туда отклик. Ну и тада завтро завершим сделочку уже) Спасибо!