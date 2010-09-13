GustavAwertes

Медленно и не спешно рашил подискать суппорта в оналайн проект. Удалённая работа с 9 утра и до 18 часов по Германии. Свободное владение немецким языком. Наличее скоростного интернета. Предпочтитение девушке от 20 до 30 лет. Оплата от 1000 ...
- $2500Служба поддержки16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Нужен человек с достаточными знаниями немецкого языка для постоянного сотрудничества. На начальном этапе необходимо разместить обявления о наборе новых сотрудников на разных бордах в Германии. Оплата по колличеству собраных откликов раз в десять дней. Пожалуйста сразу ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Предлагаем возможность дополнительного заработка. Нужны люди со знанием английского, немецкого, испанского и португальского. Есть три проекта, которые необходимо раскрутить по иностранным сайтам В основном по джобсайтам. Оплата достойная. Заинтересовавшихся просим оставить контактинфо в ПМ.Переводы8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Доброго времени суток! Ищем адекватного человека для работы в международном вебпроекте. Требования: Свободное владение английским языком. Грамотная речь и отличное знание грамматики. Постоянный и свободный доступ к сети интернет. Быть онлайн с 09:00 до ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад