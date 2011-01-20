Требуются модераторы - постеры - наполнители на форум для сисадминов http://admforum.ru. Обязанности : Обеспечение порядка на форуме, недопущение рекламных сообщений и сообщений, несоответствующих правилам форума, внесение предложений и замечаний по работе форума, постинг интересных новостей, статей, ...
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"Требуется модератор на постоянную удаленную работу.
Задачи:
- сортировка товаров
- работа с их свойствами
В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата почасовая - $4 в час.
Требования:
- постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype (во время работы необходимо быть в сети) и Gmail
- хорошее знание английского языка (придеться читать описания к товарам на английском языке)
- ответственность
- хорошая самоорганизация
- высокая обучаемость
- желательно техническое образование
Прием на работу по результатам выполнения тестового задания."
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