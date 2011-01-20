"Требуется модератор на постоянную удаленную работу.

Задачи:

- сортировка товаров

- работа с их свойствами

В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата почасовая - $4 в час.

Требования:

- постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype (во время работы необходимо быть в сети) и Gmail

- хорошее знание английского языка (придеться читать описания к товарам на английском языке)

- ответственность

- хорошая самоорганизация

- высокая обучаемость

- желательно техническое образование

Прием на работу по результатам выполнения тестового задания."