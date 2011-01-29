Модератор в ночную смену

$100
Служба поддержкиЗавершен17 заявок755 просмотров
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Здравствуйте, коллеги :)

Требуется модератор в онлайн чат.

Часы работы: 24.00-08.00 (время московское)

Обязанности: каждые 20 минут заглядывать в админку и банить пользователей, на которых пожаловались.

От вас требуется усидчивость, желание работать, внимательность, ответственность.

Обязательно наличие видеокамеры.

Оплата: 100 долларов в месяц.

13 лет назад
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$100
Тетяна - человек, которому можно доверить сложную работу. Умна, ответственна, исполнительна, всегда на связи, не боится браться за разные задания и делает все быстро и качественно. Кроме того, на нее всегда можно положиться, если вдруг возникает какой-то форс-мажор. В общении очень приятная и с отличным чувством юмора :) Всем рекомендую и сама продолжаю сотрудничать :)
Очень приятно работать с Мадлен, рада нашему сотрудничеству))
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