Модератор в ночную смену

Тетяна - человек, которому можно доверить сложную работу. Умна, ответственна, исполнительна, всегда на связи, не боится браться за разные задания и делает все быстро и качественно. Кроме того, на нее всегда можно положиться, если вдруг возникает какой-то форс-мажор. В общении очень приятная и с отличным чувством юмора :) Всем рекомендую и сама продолжаю сотрудничать :)