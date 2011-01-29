Модератор в ночную смену

Требуются модераторы - постеры - наполнители на форум для сисадминов http://admforum.ru. Обязанности : Обеспечение порядка на форуме, недопущение рекламных сообщений и сообщений, несоответствующих правилам форума, внесение предложений и замечаний по работе форума, постинг интересных новостей, статей, ...
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Здравствуйте, коллеги :)
Требуется модератор в онлайн чат.
Часы работы: 24.00-08.00 (время московское)
Обязанности: каждые 20 минут заглядывать в админку и банить пользователей, на которых пожаловались.
От вас требуется усидчивость, желание работать, внимательность, ответственность.
Обязательно наличие видеокамеры.
Оплата: 100 долларов в месяц.
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