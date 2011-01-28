Компании специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется технический специалист в отдел технической поддержки:

Основные обязанности:

• Консультирование клиентов по электронной почте

• Установка модулей и тем на Magento

• Исправление мелких ошибок / правки по вёрстке для приведения внешнего вида модуля в стиль сайта

Требования:

• Не менее 1 летнего опыта работы в области веб-разработки

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

• Magento, хотя бы на уровне понимания работы с магазином

• HTML / CSS

• JavaScript. Базовые знания

• Умение работать через FTP / SSH

• Технический английский на уровне чтения и переписки с клиентами без ошибок

Личные качества:

• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

• Умение планировать и оценивать свои задачи

• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

• Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

• Полный удалённый рабочий день (10 – 20 GMT +1). Возможен гибкий график работы.

• Карьерный рост

• Ежемесячные бонусы

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.