Требуются модераторы - постеры - наполнители на форум для сисадминов http://admforum.ru. Обязанности : Обеспечение порядка на форуме, недопущение рекламных сообщений и сообщений, несоответствующих правилам форума, внесение предложений и замечаний по работе форума, постинг интересных новостей, статей, ...
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Компании специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется технический специалист в отдел технической поддержки:
Основные обязанности:
• Консультирование клиентов по электронной почте
• Установка модулей и тем на Magento
• Исправление мелких ошибок / правки по вёрстке для приведения внешнего вида модуля в стиль сайта
Требования:
• Не менее 1 летнего опыта работы в области веб-разработки
• Умение разбираться в чужом коде
• Опыт работы в команде, в том числе удалённой
Знания:
• Magento, хотя бы на уровне понимания работы с магазином
• HTML / CSS
• JavaScript. Базовые знания
• Умение работать через FTP / SSH
• Технический английский на уровне чтения и переписки с клиентами без ошибок
Личные качества:
• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам
• Умение планировать и оценивать свои задачи
• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде
• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности
• Системный подход к решению задач
Мы предлагаем:
• Полный удалённый рабочий день (10 – 20 GMT +1). Возможен гибкий график работы.
• Карьерный рост
• Ежемесячные бонусы
Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.
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