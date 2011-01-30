Модератор для группы Вконтакте

Доброго времени суток Вам! Требуется модератор на действующий форум, направленность системы вентиляции и кондиционирования. Цель модерирования необходимо наполнить сайт интересной и тематической информацией, Чтобы увеличить посещаемость форума и люди начали активней на нем общаться, по высокочастотным ...