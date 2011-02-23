Сотрудник службы поддержки

Нужен человек для ответов на вопросы пользователей

сайта http://www.safe-swaps.com

Все вопросы текстовые, отвечать по телефону не нужно. Постоянно сидеть в эфире тоже не требуется.

Требования:

- 3 логина в систему ежедневно

- скайп с аудиосвязью (для того чтобы я мог провести инструктаж)

- отличное знание английского языка