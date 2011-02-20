Администратор сайтов

Нужен человек для удаленной работы - отвечать на вопросы клиентов по программе LeaderTask. Работа организована через супорт-систему(тикеты) по времени занимает в день 2 часа с ПН по ПТ. предложения присылать на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется web администратор, менеджер вэб проектов.
Обязанности - контроль песперебойной работы нескольких сайтов, организация продвижения (самостоятельная и при помощи подрядчиков), работа с контентом (наполнение и корректировка текстов и фотографий).
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