Администратор сайтов

$1000
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Требуется web администратор, менеджер вэб проектов.

Обязанности - контроль песперебойной работы нескольких сайтов, организация продвижения (самостоятельная и при помощи подрядчиков), работа с контентом (наполнение и корректировка текстов и фотографий).

13 лет назад
noex
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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