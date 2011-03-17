Здравствуйте! Нужен модераторы в группу "Вконтакте". 1. Чистить от спама. Правда его в последнее время совсем нет. 2. Проводить конкурсы. 2-3 в месяц. - Загадки, японские кроссворды, судоку и т.д. Все в японском стиле. Нужен такой формат чтобы люди чаще ...
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На длительный период требуется оператор в службу поддержки интернет магазина.
Требования:
1. Возраст от 20 лет;
2. Наличие постоянного доступа в интернет(24 часа в сутки).
3. Девушка(предпочтительно)
4. Уравновешенная.
5. Материальная заинтересованность.
Удаленная работа на дому. Основная работа - отвечать на вопросы клиентов.
Работа в соответствии с функциональными обязанностями, которые вам будут предоставлены.
Оплата в WMZ 2 раза в месяц. Можно через систему Контакт на ваше имя в ближайшем банке.
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