Оператор в службу поддержки

$500
Служба поддержкиЗакрыт41 заявка730 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На длительный период требуется оператор в службу поддержки интернет магазина.

Требования:

1. Возраст от 20 лет;

2. Наличие постоянного доступа в интернет(24 часа в сутки).

3. Девушка(предпочтительно)

4. Уравновешенная.

5. Материальная заинтересованность.

Удаленная работа на дому. Основная работа - отвечать на вопросы клиентов.

Работа в соответствии с функциональными обязанностями, которые вам будут предоставлены.

Оплата в WMZ 2 раза в месяц. Можно через систему Контакт на ваше имя в ближайшем банке.

13 лет назад
Goldi2
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модератор группы Вконтакте

    $15

    Здравствуйте! Нужен модераторы в группу "Вконтакте". 1. Чистить от спама. Правда его в последнее время совсем нет. 2. Проводить конкурсы. 2-3 в месяц. - Загадки, японские кроссворды, судоку и т.д. Все в японском стиле. Нужен такой формат чтобы люди чаще ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник в службу поддержки (зарубежный сегмент)

    Требуется человек для удаленной работы в службе поддержки нового файлообменника. Основным сегментом пользователей файлообменника являются зарубежные вебмастера и клиенты - англоговорящие, а посему знание технического английского и умение построить правильный саппорт просто необходимы. - Необходимо консультировать англоязычных ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник службы поддержки

    Нужен человек для ответов на вопросы пользователей сайта http://www.safe-swaps.com Все вопросы текстовые, отвечать по телефону не нужно. Постоянно сидеть в эфире тоже не требуется. Требования: - 3 логина в систему ежедневно - скайп с аудиосвязью (для того чтобы я ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайтов

    $1000

    Требуется web администратор, менеджер вэб проектов. Обязанности - контроль песперебойной работы нескольких сайтов, организация продвижения (самостоятельная и при помощи подрядчиков), работа с контентом (наполнение и корректировка текстов и фотографий).

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер тех. поддержки

    Нужен человек для удаленной работы - отвечать на вопросы клиентов по программе LeaderTask. Работа организована через супорт-систему(тикеты) по времени занимает в день 2 часа с ПН по ПТ. предложения присылать на [email protected]

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультант по вопросам клиентской поддержки Yota

    Для работы на позиции консультанта по вопросам клиентской поддержки требуются те, кто: •ценят работу в комфорте •готовы работать дома •живут с бесперебойным высокоскоростным выделенным доступом в Internet, •являются владельцем и пользователями ПК •имеют привычку рационально использовать рабочее ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны модераторы на форум группы Вконтакте

    Здравствуйте! На форум группы *Вконтакте* нужны модераторы. Необходимо следить за группой, развивать, устраивать конкурсы, наполнять и пр. Тематика: *Подготовка к беременности, беременность, роды, послеродовой период, новорожденный, дети до 3-х лет, питание мамы и питание ребёнка*. И, дополнительно: Наверняка ...

    Служба поддержки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор для группы Вконтакте

    Здравствуйте! Тематика группы: "Беременность и воспитание детей". Нужно следить за группой, развивать, давать советы и принимать пользователей. Необходим ответственный человек, желательно с опытом и медицинским образованием. Оплата: неделя/месяц. Пишите цену.

    Служба поддержки36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор в ночную смену

    $100

    Здравствуйте, коллеги :) Требуется модератор в онлайн чат. Часы работы: 24.00-08.00 (время московское) Обязанности: каждые 20 минут заглядывать в админку и банить пользователей, на которых пожаловались. От вас требуется усидчивость, желание работать, внимательность, ответственность. Обязательно наличие видеокамеры. Оплата: 100 долларов в ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад