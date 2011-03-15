Сотрудник в службу поддержки (зарубежный сегмент)

Требуется человек для удаленной работы в службе поддержки нового файлообменника.

Основным сегментом пользователей файлообменника являются зарубежные вебмастера и клиенты - англоговорящие, а посему знание технического английского и умение построить правильный саппорт просто необходимы.

- Необходимо консультировать англоязычных пользователей по e-mail, skype, icq, тикет системе и в зарубежных ресурсах для вебмастеров.

Нужен фрилансер, который ежедневно будет работать on-line.

Просьба писать об опыте аналогичной работы. И о стоимости в месяц.

Тех. поддержку ищем на длительный срок, с ежемесячной оплатой.