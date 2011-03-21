Сотрудник службы поддержки пользователей ресурса

Служба поддержкиЗакрыт12 заявок342 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Процедура:

1. Получение вопросов пользователей ресурса.

2. Поиск ответов на вопросы пользователей (информация на сайте, прошлый опыт, запрос у партнеров или коллег)

3. Публикация ответов на вопросы пользователей (на сайте, через электронную почту или по телефону)

По времени на каждый ответ пользователю уходит около 10 минут.

Всего вопросов пользователей от 10-ти (сейчас) до 30 (в перспективе) в день.

Обязателен Skype и ежедневное присутствие он-лайн по графику в 13, 15, 17 и 19 (МСК) в рабочие дни и один раз в день во второй половине дня в выходные дни.

Подробности напишу в личке.

13 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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