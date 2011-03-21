Сотрудник службы поддержки пользователей ресурса

Здравствуйте! Нужен модераторы в группу "Вконтакте". 1. Чистить от спама. Правда его в последнее время совсем нет. 2. Проводить конкурсы. 2-3 в месяц. - Загадки, японские кроссворды, судоку и т.д. Все в японском стиле. Нужен такой формат чтобы люди чаще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Процедура:
1. Получение вопросов пользователей ресурса.
2. Поиск ответов на вопросы пользователей (информация на сайте, прошлый опыт, запрос у партнеров или коллег)
3. Публикация ответов на вопросы пользователей (на сайте, через электронную почту или по телефону)
По времени на каждый ответ пользователю уходит около 10 минут.
Всего вопросов пользователей от 10-ти (сейчас) до 30 (в перспективе) в день.
Обязателен Skype и ежедневное присутствие он-лайн по графику в 13, 15, 17 и 19 (МСК) в рабочие дни и один раз в день во второй половине дня в выходные дни.
Подробности напишу в личке.
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