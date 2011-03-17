Сотрудник для ответов на письма

Служба поддержкиЗакрыт7 заявок673 просмотра
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Требуется помошник менеджера для ответов на письма клиентов!

Стабильная развивающаяся компания ищет сотрудника на должность помощника менеджера. Работа удаленная, требования – от 20 до 27 лет, сообразительность, грамотность, наличие бесперебойного Интернета, скайпа с наушниками.

В обязанности входит писать ответы на заявки заказчиков. При хорошей работе – карьерный рост гарантируем. Оплата почасовая – 30 р в час, платить за работу можем хоть каждый день.

Всех заинтересовавшихся просьба отправить на почту [email protected] (сюда не пишите) свое краткое резюме(скайп, ФИО, возраст, страна и город проживания, какой опыт работы имеете).

Внимание! Не забудьте указывать в теме письма ФИО, с пометкой помощник менеджера. Письма без темы рассматриваться не будут!

13 лет назад
hipperok
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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