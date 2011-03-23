Девушка-менеджер в интернет-магазин

$200
Служба поддержкиЗакрыт3 заявки358 просмотров
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Здравствуйте!

Украинский интернет-магазин женской одежды неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе.

Что будет входить в основные обязанности соискателя:

- Прием звонков, консультирование клиентов.

- Обработка заказов, входящей корреспонденции.

- Работа исключительно дома, при наличии интернета.

Что требуется от Вас:

- Проживание в Украине.

- Желание и возможность работать удаленно.

В рабочее время у Вас должны быть подходящие условия, чтобы принимать звонки и спокойно обрабатывать их (без посторонних шумов, криков, скрипов и т.п.).

- Стабильный, надежный и постоянный интернет.

- Умение четко и грамотно говорить. Отсутствие дефектов речи.

- Аккуратность, пунктуальность, стрессоустойчивость.

- Устная и письменная грамотность обязательны. Навыки делового общения.

- Русский и украинский язык.

- Быть уверенным интернет-пользователем.

- Свободно владеть офисными и интернет программами (icq, skype, email...).

Условия работы:

- Работа 5ч в день (в дневное время). С выходными (сб, вс).

- Для начала, оплата в районе 200$ в месяц (зависит от Ваших проф. навыков и графика работы).

Хорошая перспектива, все обсуждаемо. Мы готовы хорошо платить за профессиональную работу.

Пожалуйста, отнеситесь внимательно к описанным условиям работы.

Возможно, данная работа не нужна именно вам, но заинтересует ваших друзей или знакомых.

Будем рады провести собеседование со всеми, кто откликнется.

Спасибо!

13 лет назад
greenwo
Во 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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