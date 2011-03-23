Девушка-менеджер в интернет-магазин

Здравствуйте! Нужен модераторы в группу "Вконтакте". 1. Чистить от спама. Правда его в последнее время совсем нет. 2. Проводить конкурсы. 2-3 в месяц. - Загадки, японские кроссворды, судоку и т.д. Все в японском стиле. Нужен такой формат чтобы люди чаще ...
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Здравствуйте!
Украинский интернет-магазин женской одежды неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе.
Что будет входить в основные обязанности соискателя:
- Прием звонков, консультирование клиентов.
- Обработка заказов, входящей корреспонденции.
- Работа исключительно дома, при наличии интернета.
Что требуется от Вас:
- Проживание в Украине.
- Желание и возможность работать удаленно.
В рабочее время у Вас должны быть подходящие условия, чтобы принимать звонки и спокойно обрабатывать их (без посторонних шумов, криков, скрипов и т.п.).
- Стабильный, надежный и постоянный интернет.
- Умение четко и грамотно говорить. Отсутствие дефектов речи.
- Аккуратность, пунктуальность, стрессоустойчивость.
- Устная и письменная грамотность обязательны. Навыки делового общения.
- Русский и украинский язык.
- Быть уверенным интернет-пользователем.
- Свободно владеть офисными и интернет программами (icq, skype, email...).
Условия работы:
- Работа 5ч в день (в дневное время). С выходными (сб, вс).
- Для начала, оплата в районе 200$ в месяц (зависит от Ваших проф. навыков и графика работы).
Хорошая перспектива, все обсуждаемо. Мы готовы хорошо платить за профессиональную работу.
Пожалуйста, отнеситесь внимательно к описанным условиям работы.
Возможно, данная работа не нужна именно вам, но заинтересует ваших друзей или знакомых.
Будем рады провести собеседование со всеми, кто откликнется.
Спасибо!
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