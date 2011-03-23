Девушка-менеджер в интернет-магазин

Здравствуйте!

Украинский интернет-магазин женской одежды неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе.

Что будет входить в основные обязанности соискателя:

- Прием звонков, консультирование клиентов.

- Обработка заказов, входящей корреспонденции.

- Работа исключительно дома, при наличии интернета.

Что требуется от Вас:

- Проживание в Украине.

- Желание и возможность работать удаленно.

В рабочее время у Вас должны быть подходящие условия, чтобы принимать звонки и спокойно обрабатывать их (без посторонних шумов, криков, скрипов и т.п.).

- Стабильный, надежный и постоянный интернет.

- Умение четко и грамотно говорить. Отсутствие дефектов речи.

- Аккуратность, пунктуальность, стрессоустойчивость.

- Устная и письменная грамотность обязательны. Навыки делового общения.

- Русский и украинский язык.

- Быть уверенным интернет-пользователем.

- Свободно владеть офисными и интернет программами (icq, skype, email...).

Условия работы:

- Работа 5ч в день (в дневное время). С выходными (сб, вс).

- Для начала, оплата в районе 200$ в месяц (зависит от Ваших проф. навыков и графика работы).

Хорошая перспектива, все обсуждаемо. Мы готовы хорошо платить за профессиональную работу.

Пожалуйста, отнеситесь внимательно к описанным условиям работы.

Возможно, данная работа не нужна именно вам, но заинтересует ваших друзей или знакомых.

Будем рады провести собеседование со всеми, кто откликнется.

Спасибо!