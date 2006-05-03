Logo, стиль, Веб Дизайн + сайт под ключ. надёжность проверенная временем

Персонально и профессионально взяться за любую разработку, указанную ниже.

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Коротко о себе:

Проживаю на Украине, г.Львов.

Женат, детей 3-е.

В Фриланс системе около 10 лет.

До этого работал в известной на Украине рекламной Компании «Наша Справа».

Профессионально владею всеми общеизвестными графическими пакетами: CorelDRAW, Macromedia Flash, полностью всем семейством Adobe, Dreamweaver MX и т.д.

Предлагаю широкий спектр услуг для своих клиентов.

За долгое время работы, имею развитую сеть украинских, российских и иностранных партнеров.

Предлагаю разработку:

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Дизайн сайтов,

Сайты под ключ (с установкой и локализацией под CMS),

Разработку логотипов,

фирменного стиля,

Товарных знаков,

Flash презентаций,

Интро,

Flash Игры(в команде с программистом),

Flash шапки, блоки,

Flash-gif баннеры любых размеров и типов,

Рекламные блоки для журналов, газет,

этикетки на DVD коробки,

буклеты,

газеты, журналы (дизайн макет),

визитки,

бирдекели,

флаера,

открытки,

товарной упаковки,

дизайна визуальной рекламы (любых направлений и типов с учётом знания специфики материала. Возможен монтаж, поклейка и установка)

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Возьмусь за разработку и локализацию ваших идей.

Авторский подход ко всем разработкам!

Гарантирую порядочность, качество исполнения, скорость, ясность, краткость и высокий профессионализм.

Цены и сроки всегда можно обсудить.

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При соглашении о сотрудничестве даю свои контактные телефоны

и полную раскладку координат(если надо).

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Схема сотрудничества, проста и проверена временем.

1. Частичное авансирование проекта

2. Разработка

3. Выбор + утверждение

4. Последующая доработка (по желанию)

5. Окончательное утверждение

6. Окончательный расчёт

7. Подача всех разработанных материаллов в нужной для вас форме.

К работе приступаю сугубо после :

1. после подачи, чётко изложенного ТЗ (тех задания) и требованиям по срокам.

2. подача ТЗ на емейл info[собака]artgon.net в формате .doc, .txt, .pdf

3. (обязательного) частичного авансирования проекта.

Иначе извините, таковы долголетние мои правила, построенные на частых негативных случаях.

И безответственного отношения к заказу со стороны "горе-заказчиков".

Причин много:

- частичны и полный отказ от заказа,

- отказ по причине необдуманной до конца потребности в заказе,

- пересмотр бюджета в процессе сотрудничества,

- жизненные факторы (здоровье, авария, операция, ураганы, наводнения)

- порой даже без объяснений причины.

Считаю - моё рабочее время да и Ваше, должно быть строго от этих факторов застраховано!

Размер суммы авансирования в районе 50%.

Надеюсь на ваше понимание и серьёзность помыслов при заключении сотрудничества.

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Как гарант и способ пересылки аванса(в случае банковского перевода) могут служить все мои полные паспортные данные, вплоть до прописки.

Возможна оплата на WebMoney, E-gold или на валютную карту MAESTRO.

Возможны и другие доступные наличные и безналичные расчёты.

Такие как ANELIK, PrivatMoney, AvalExpess и др.

(Предпочтительны - электронные способы оплаты.)

С уважением, Сергей.

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