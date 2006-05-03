Персонально и профессионально взяться за любую разработку, указанную ниже.
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Коротко о себе:
Проживаю на Украине, г.Львов.
Женат, детей 3-е.
В Фриланс системе около 10 лет.
До этого работал в известной на Украине рекламной Компании «Наша Справа».
Профессионально владею всеми общеизвестными графическими пакетами: CorelDRAW, Macromedia Flash, полностью всем семейством Adobe, Dreamweaver MX и т.д.
Предлагаю широкий спектр услуг для своих клиентов.
За долгое время работы, имею развитую сеть украинских, российских и иностранных партнеров.
Предлагаю разработку:
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Дизайн сайтов,
Сайты под ключ (с установкой и локализацией под CMS),
Разработку логотипов,
фирменного стиля,
Товарных знаков,
Flash презентаций,
Интро,
Flash Игры(в команде с программистом),
Flash шапки, блоки,
Flash-gif баннеры любых размеров и типов,
Рекламные блоки для журналов, газет,
этикетки на DVD коробки,
буклеты,
газеты, журналы (дизайн макет),
визитки,
бирдекели,
флаера,
открытки,
товарной упаковки,
дизайна визуальной рекламы (любых направлений и типов с учётом знания специфики материала. Возможен монтаж, поклейка и установка)
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Возьмусь за разработку и локализацию ваших идей.
Авторский подход ко всем разработкам!
Гарантирую порядочность, качество исполнения, скорость, ясность, краткость и высокий профессионализм.
Цены и сроки всегда можно обсудить.
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При соглашении о сотрудничестве даю свои контактные телефоны
и полную раскладку координат(если надо).
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Схема сотрудничества, проста и проверена временем.
1. Частичное авансирование проекта
2. Разработка
3. Выбор + утверждение
4. Последующая доработка (по желанию)
5. Окончательное утверждение
6. Окончательный расчёт
7. Подача всех разработанных материаллов в нужной для вас форме.
К работе приступаю сугубо после :
1. после подачи, чётко изложенного ТЗ (тех задания) и требованиям по срокам.
2. подача ТЗ на емейл info[собака]artgon.net в формате .doc, .txt, .pdf
3. (обязательного) частичного авансирования проекта.
Иначе извините, таковы долголетние мои правила, построенные на частых негативных случаях.
И безответственного отношения к заказу со стороны "горе-заказчиков".
Причин много:
- частичны и полный отказ от заказа,
- отказ по причине необдуманной до конца потребности в заказе,
- пересмотр бюджета в процессе сотрудничества,
- жизненные факторы (здоровье, авария, операция, ураганы, наводнения)
- порой даже без объяснений причины.
Считаю - моё рабочее время да и Ваше, должно быть строго от этих факторов застраховано!
Размер суммы авансирования в районе 50%.
Надеюсь на ваше понимание и серьёзность помыслов при заключении сотрудничества.
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Как гарант и способ пересылки аванса(в случае банковского перевода) могут служить все мои полные паспортные данные, вплоть до прописки.
Возможна оплата на WebMoney, E-gold или на валютную карту MAESTRO.
Возможны и другие доступные наличные и безналичные расчёты.
Такие как ANELIK, PrivatMoney, AvalExpess и др.
(Предпочтительны - электронные способы оплаты.)
С уважением, Сергей.
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