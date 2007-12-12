Создание простенького словаря на Builder'е

$5
Прикладное ПОЗавершен3 заявки145 просмотров
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Нужна прога на С++ (в борланде), реализующая функции словаря.

Т.е. одному слову ставится в соответствие другое (+описание) - как в обычных бумажных словарях.

Количество слов не важно. Нужно с англ. на русский + описание что значит слово.

Т.е. вводит пользователь слово на инглише, оно находится и выдается его перевод и описание.

(как обычный бумажный словарь).

БД не нужна - все через ФАЙЛЫ.

Исходники необходимы с подробными комментами (чтобы самому потом разобраться можно было).

срок сдачи 13 декабря

оплата символическая 5 $

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16 лет назад
Mike_T
Гость 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Amelin
Лев 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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