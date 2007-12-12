Создание простенького словаря на Builder'е

Нужна прога на С++ (в борланде), реализующая функции словаря.

Т.е. одному слову ставится в соответствие другое (+описание) - как в обычных бумажных словарях.

Количество слов не важно. Нужно с англ. на русский + описание что значит слово.

Т.е. вводит пользователь слово на инглише, оно находится и выдается его перевод и описание.

(как обычный бумажный словарь).

БД не нужна - все через ФАЙЛЫ.

Исходники необходимы с подробными комментами (чтобы самому потом разобраться можно было).

срок сдачи 13 декабря

оплата символическая 5 $

кто возьмется - пишите в аську 229-687-281