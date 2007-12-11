Автоматизация заполнения шаблонных форм

$50
Прикладное ПОЗакрыт17 заявок381 просмотр
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Нужна программа для автоматизации заполнения пустых шаблонов(всего 1 лист)

Все данные храняться в excel'евском файле. По нажатию кнопки прогрмма формирует уже готовый шаблон со всей нужной информацией.

Формы шаблонов в rar'е.

Никаких доп. функций не надо. Всего лишь заполнение документа и его печать...

16 лет назад
kauh
Lane Cody 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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