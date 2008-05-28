Программа учета и контроля

$200
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Завершен3 заявки198 просмотров

Среда разработки желательная Delphi + InterBase, но не принципиально. Главное сделать демонстрационный ролик, как в примере.

ТЗ и примеры документов тут http://slil.ru/25801768, http://www.soft35.ru/1564.rar

все предложения на [email protected] или в icq#: 485796536

Delphi
17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mdaii
52 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленное ТЗ. Заказчик четко знает, чего хочет. За дополнительные "капризы" - дополнительная оплата. Я остался очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

mdaii
52 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад