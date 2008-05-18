Треуется сделать сегодня 2 лабораторные работы по Fox pro

Оплата 300 рублей за штуку.

Есть пошаговый алгоритм, строго которому нужно следовать (иначе будет трудно сдавать).

Опытному человеку не составит особого труда.

В последующем могу предоставить ещё много таких работ.

Сделать нужно СЕГОДНЯ !

Тем кто уверен что сможет и имел опыт работы в фокс про просьба оставлять предложение тут а потом в iCQ 408541241