Контент для дипломной работы

Нужно придумать/содрать/скомпоновать 30 страниц текста по следующим темам:

* Apache Tomcat

* Java Servlets

* Java Server Pages

* MySQL

* JDBC

* JNDI

* WinINET

* Microsoft Detours

* Windows API

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. По каждому пункту может быть разное количество текста, главное чтобы в сумме выходило 30 страниц. При этом чтобы не особо находилось в гугле и могло осмысленно читаться.