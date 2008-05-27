Требуется диплом по земельному праву. Все требования в приложении. Вопросы по ICQ - 265-698-703.
Контент для дипломной работы
Нужно придумать/содрать/скомпоновать 30 страниц текста по следующим темам:
* Apache Tomcat
* Java Servlets
* Java Server Pages
* MySQL
* JDBC
* JNDI
* WinINET
* Microsoft Detours
* Windows API
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. По каждому пункту может быть разное количество текста, главное чтобы в сумме выходило 30 страниц. При этом чтобы не особо находилось в гугле и могло осмысленно читаться.
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