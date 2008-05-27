Контент для дипломной работы

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Завершен2 заявки270 просмотров

Нужно придумать/содрать/скомпоновать 30 страниц текста по следующим темам:

* Apache Tomcat

* Java Servlets

* Java Server Pages

* MySQL

* JDBC

* JNDI

* WinINET

* Microsoft Detours

* Windows API

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. По каждому пункту может быть разное количество текста, главное чтобы в сумме выходило 30 страниц. При этом чтобы не особо находилось в гугле и могло осмысленно читаться.

ApacheJavaMySQL
17 лет назад
kukareka
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bestweb
Тексты 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$60
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо и Вам! Приятно было посотрудничать. ;)

Заявки фрилансеров

bestweb
Тексты 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
17 лет назад