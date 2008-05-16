Построить локальную сеть с помощью NetCracker

При помощи программы Net Cracker создать проект локальной сети малого предприятия.

Нужен человек умеющий работать в этой програме NetCracker который быстро грамотно всё сделает.

лабораторные делать не надо надо сделать всего лишь 2 шт "расчет по сети" и построить сеть. смотрите пркреплёные файлы.

срочно. Оплачу желательно по webmoney ...

пишите вашу цену !

главное быстро за сутки.

icq: 232805