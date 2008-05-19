Исправить и дополнить уже готовый диплом

$50
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Завершен6 заявок336 просмотров

Что уже имеется: есть дипломная работа, готовая. Тема лингвистическая (языки, думаю, не играют особо важной роли, но на всякий случай: анализ на примере венгерского и английского).

Что надо:

1. исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

2. в теоретической части провести минианализ, конспектировать уже не надо, просто немного сравнить

3. в практической части сделать минивыводы в подглавках, исправить стиль

Сроки: высылаю в воскресенье днем, желательно ко вторнику.

Работы не много. Все же диплом уже готовый (просто научрук бесится...)

Оплата договорная.

Желательно все же разбираться в лингвистике. Поскольку некоторые стилистические проблемы связаны именно с этим.

17 лет назад
yanos
Яна 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

fiona76
Куздра 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$50
Отличная работа! Точная, умелая, быстрая. Елена прекрасно понимает задачи и их выполняет. Прекрасно разбирается в лингвистике! Мне-то диплом еще раз писать не придется, но тем, кому надо - рекомендую великолепного исполнителя!
Идеальный заказчик: четкая формулировка задачи, постоянная "информационная поддержка", более чем своевременная оплата. Приятно было иметь дело! Честно говоря, удачно совместила приятное с полезным :)

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fiona76
Куздра 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад