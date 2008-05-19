Исправить и дополнить уже готовый диплом

Что уже имеется: есть дипломная работа, готовая. Тема лингвистическая (языки, думаю, не играют особо важной роли, но на всякий случай: анализ на примере венгерского и английского).

Что надо:

1. исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

2. в теоретической части провести минианализ, конспектировать уже не надо, просто немного сравнить

3. в практической части сделать минивыводы в подглавках, исправить стиль

Сроки: высылаю в воскресенье днем, желательно ко вторнику.

Работы не много. Все же диплом уже готовый (просто научрук бесится...)

Оплата договорная.

Желательно все же разбираться в лингвистике. Поскольку некоторые стилистические проблемы связаны именно с этим.