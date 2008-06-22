Инновационные подходы к созданию обзор. экскурсий

$250
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Инновационные подходы к созданию обзорных экскурсий

Тип работы: диплом

Предмет: экскурсоведение

ВУЗ: Санкт-Петербургский университет искусства и культуры

Курс: V

Задание:

Уже написано введение и первая глава.

Необходимо написать вторую и третью главы, заключение

В работе необходимо: историческое появление инновац-х подходов, методы исследования.

Структура разработки обзорной экскурсии.

В заключении выводы из работы, нерешенные проблемы и возможности дальнейшей работы. Практическое применение.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 30

Кол-во страниц не менее: 60

Кол-во страниц не более: 80

Срок: II глава - 20 мая 2008 г.

III глава и заключение - 27 мая 2008г

Стоимость 5 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
Татьяна, очень нас выручила, т.к. с работой не справились предыдущие фрилансеры (просто пропали). Ответственная и добросовестная, приятна в общении. Рекомендую
Работа оплачена в полном объеме. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад