Решить задачи по Высшей Математике.

$4
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Завершен1 заявка192 просмотра

Необходимо решить одну задачу по аналитической геометрии и три задания на тему матриц. Задания средненькие. По геометрии скажу как решать, как и по матрицам. По матрицам даже дам пример каким методом решать.

Для связи icq 418115

17 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$4
Взялся за работу. И её выполнил
Претензий нет

Заявки фрилансеров

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад