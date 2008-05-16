Особен-ти мотивации и стимулирования гос.служащих

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Нужен курсовой проект по Теории управления.

Тема: Особенности мотивации и стимулирования государственных служащих

Шрифт 14, интервал-1,5

Особых требований нет.

Предлагайте стоимость и сроки, но желательно уложиться в 2 недели

17 лет назад
tzar
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

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