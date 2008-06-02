Курсовая по СИ++

Необходимо выполнить курсовую в Builder или Visual C. Суть такова - разбить поле определенным образом,чтобы получилось что-то вроде листа в клеточку; далее на этой сетке нарисовать геометрическую фигур и высчитать ее площадь исходя из того, какие по длине линии сетки пересекает эта фигура. Более подробное и понятное объяснение задания по телефону, либо в ICQ, либо по почте.

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