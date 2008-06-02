4 задачи по химии

$20
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Закрыт1 заявка167 просмотров

4 задачи надо срочно... До 5 утра по Минскому времени (до 6 по Москве)

Задачи не сложные. 1 курс. Поверхностное изучение химии.

17 лет назад
Mone
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад