Интересная программа на С++,Delphi

Вот взял на свою голову беду. Дипломная работа. В техническом задание все вроди как изложил. Если что спрашивайте.

Сроки - неделя, может быть +- пару дней

Мои пожилани к коду лишь что бы он был не очень сложным, и с коментариями в в ключевых вункциях.