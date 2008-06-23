Интересная программа на С++,Delphi

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок439 просмотров

Вот взял на свою голову беду. Дипломная работа. В техническом задание все вроди как изложил. Если что спрашивайте.

Сроки - неделя, может быть +- пару дней

Мои пожилани к коду лишь что бы он был не очень сложным, и с коментариями в в ключевых вункциях.

Delphi
17 лет назад
qpath
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$195
7 дней
Был проделан большой обьем работы. Результатом очень доволен! Этот человек самостоятельно нашел методы реализации сложных математических задач, следовал строго поставленым требованиям. Замечательный специалист, а также положительный и отзывчевый человек!
Хороший заказчик! главное - знает чего хочет.

Заявки фрилансеров

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад