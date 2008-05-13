Курсовая на C++ по комп. графике

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Закрыт4 заявки210 просмотров

Задание тут:

http://cavefiles.narod.ru/2865.rar (4 Мб)

Нужны подробные комментарии по коду программы.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Желательно две цены: с оформлением пояснительной записки и без.

17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

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