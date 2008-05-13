Срочно требуется доработка диплома

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Требуется автор для доработки дипломной работы на тему: "Последствия вступления России в ВТО". 50% информации уже имеется. Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров