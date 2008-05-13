Срочно требуется доработка диплома

Необходимо написать дипломную работу на немецком языке, дисциплина Романо-германская филология. тема "Культурный аспект фразеологизмов (на материале немецкого языка). Имеется большое количество информации. Основные требования - высокое качество работы, максимально короткие сроки. предложения присылайте ...
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Требуется автор для доработки дипломной работы на тему: "Последствия вступления России в ВТО". 50% информации уже имеется. Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]
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