Программа на Tasm

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка230 просмотров

Нужна программа на Tasm по работе с принтером, для знающего человека работы немного.

Пишите в приват, объясню поподробнее.

17 лет назад
AntiKom
Alex 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

minaevo
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший, ответственный заказчик!

Заявки фрилансеров

minaevo
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад