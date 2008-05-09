Срочно! Мат. основы принятия решений.

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Есть 11 вопросов. Нужно краткое их решение, сегодня до 20 вечера.

Желательно до 18 сделать вопрос № 2,6,10

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17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров