Вопрос: "Политическая партия. Типология политической партии и роль в политике". Ровно 4 страници печатного текста Поля: верхнее - 25мм; нижнее - 25мм; левое - 30мм; правое - 15мм. Шрифт - 14 Times ...
Эссе по философии
Необходимо написать эссе по философии на свободную тему.
Свои размышления, наподобие сочинения.
Формат - 1 страница A4.
Разумеется, исполнитель должен иметь соответствующее образование.
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