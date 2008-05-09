Корсовая по макроэкономике

$100
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Закрыт8 заявок294 просмотра

Срочно куплю готовую курсовую работу.

Тема - Макроэкономика: цели,задачи, структура, межотраслевой баланс.

17 лет назад
JGFRT2005
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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