Решить тесты по теории вычислительных процессов

$15
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Закрыт1 заявка120 просмотров

40 вопросов по теории вычислительных процессов

Срок: 1 день

Сумма: 400 руб.

Оплата после проверки тестов.

Необходимо ответить как минимум на 70% вопросов.

Вопросы в архиве.

Выполненные тесты высылать на [email protected]

17 лет назад
germann
Герман 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров