Разработка рекламной кампании для кофе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки280 просмотров

Куплю готовый диплом

нужна дипломная работа,желательно готовая.

тема: "Разработка рекламной кампании для кофе "Лефбергс Лила".Шведский кофе.

17 лет назад
VLADIMIR2006_JKL
Владимир 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров