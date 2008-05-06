Надо написать курсовую работу. На тему: "Модуляционная спектроскопия нанокомпозитов". Дисциплина: "Моделирование объектов и систем". Задание к курсовой работе имеется. Преподаватель дал много информации в электронном виде, могу скинуть. Жду ваших предложений...
Разработка рекламной кампании для кофе
Куплю готовый диплом
нужна дипломная работа,желательно готовая.
тема: "Разработка рекламной кампании для кофе "Лефбергс Лила".Шведский кофе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Учебное заведение Горный институт Город Санкт-Петербург Предмет городской кадастр Вид работы диплом Объём Тема работы Проект отвода земельного участка под строительство котеджного городка Срок выполнения 3 недели ...Закрыт17 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: курсовой проект по информатике ( программированию ), тема: "Создание программы на языке VBA ( решение транспортной задачи )" В ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет: Теория языков программирования и методов трансляции Вид работы: Курсовая Объём: 40 Тема работы: Разработка компилятора модельного языка программирования Срок выполнения: ...Закрыт17 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет Теория Графов Вид работы Диплом Объём Программа Тема работы Применение теории графов к решению задачи маршрутизации в сетях сигнализации Срок выполнения 3 ...Закрыт17 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет: математика Вид работы: диплом Объём: 50 Тема работы: Роль и место задач с параметрами в курсе алгебры 8 класса Срок выполнения: ...Закрыт17 лет назад
Нужно решить сопромат. Задачи 1 курса Пишите в асю. ICQ#: 434-969-119Закрыт17 лет назад
- $500
Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ. Достойная оплата: 0,5-1 у.е. за каждую страницу. Темы, сложность - различные. Сейчас особо приветствуются экономисты, юристы, телекоммуникационщики. Срочно(!) нужен человек ...Закрыт17 лет назад
Написать программу на Фортране. Условия: Данн ядерный реактор, через него проходит поток воды. Температура воды на входе 30 градусов. На выход 300 градусов. Внутри две перегородки, располагать их можно как ...Закрыт17 лет назад
- $100
Срочно нужен реферат.желательно готовый Ищу реферат по истории философии на тему: "Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневековых мыслителей (Н.Орезм, Ж.Боден, НаваррусРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт17 лет назад