Программирование на языке VBA

Необходимо выполнить следующий вид работы:

курсовой проект по информатике ( программированию ),

тема: "Создание программы на языке VBA ( решение транспортной задачи )"

В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

[email protected], [email protected]

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis_ satory