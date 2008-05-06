Написать программу на Фортране. Условия: Данн ядерный реактор, через него проходит поток воды. Температура воды на входе 30 градусов. На выход 300 градусов. Внутри две перегородки, располагать их можно как ...
Автоматизация мониторинга экологических параметров
Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ.
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Темы, сложность - различные.
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"Автоматизация мониторинга экологических параметров (воздушной среды) промышленного предприятия" (материалы прилагаются)
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