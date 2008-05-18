Курсовая "Природа и модели фирм"!

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Закрыт3 заявки166 просмотров

Срочно требуется автор для написания курсовой по дисциплине экономич. теория, на тему "Природа и модели фирм".

Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров