Курсовой проект по "Теории автоматов"

Нужен фирлансер у которого была дисциплина "Теория автоматов". (иначе очень трудно будет разобраться и получится неоправданно дорого и долго)

Необходимо написать программу (C++ проект Visual Studio) которая бы кодировала абстрактный автомат на различных триггерах (T, RS, JK).

То есть программе задается таблица переходов и таблица выходов абстрактного автомата, выбирается тип триггера, и получаем кодированный автомат.

Некоторую информацию что нам довалась я приложил. Ещё можно отправить довольно подробные отсканнированне лекции.

Если найдется человек который хорошо разбирается, может сделать все быстро и качественно то бонус к оплате.

P.S. Просьба писать тут.