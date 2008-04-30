Курсовая по экономике

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Закрыт2 заявки264 просмотра

Нужно сделать курсовую по теме: Структура затрат на производство и её влияние на основные финансовые результаты.

много предложить не могурублеё 400 - 500 не больше строк до завтра до утра. контак до 23 сегодня аська

443547408

понимаю что не много но если укого-то есть похожее то куплю

17 лет назад
1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров