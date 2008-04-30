Hеобходимо решить задачу с использованием Нейросетевых алгоритмов. Сделать математическое описание. Задача в прикрепленном файле. ...
Курсовая по экономике
Нужно сделать курсовую по теме: Структура затрат на производство и её влияние на основные финансовые результаты.
много предложить не могурублеё 400 - 500 не больше строк до завтра до утра. контак до 23 сегодня аська
443547408
понимаю что не много но если укого-то есть похожее то куплю
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