Курсовая по экономике

Нужно сделать курсовую по теме: Структура затрат на производство и её влияние на основные финансовые результаты.

много предложить не могурублеё 400 - 500 не больше строк до завтра до утра. контак до 23 сегодня аська

443547408

понимаю что не много но если укого-то есть похожее то куплю