Тема работы - "функциональное устройство на операционных усилителях". Выполнение желательно полностью в электронном виде. См. приклепленное полное задание. Срок - 18 мая.
Задача по теоретической механике (Delphi)
1. Построить математическую модель предполагаемого эксперимента.
Математическая модель представляет собой набор систем уравнений, необходимых для определения всех задан-ных ниже параметров
2. Написать программу, моделирующую предложенную ситуацию в реальном времени на основе математической модели. Все параметры эксперимента вручную задает пользователь в системе Си. Также пользователь задает время моделирования и коэффициент изменения времени для ускорения или замедления проведения опыта. Для графиче-ского отображения процесса можно выбрать любой из двух методов:
а) три двухмерных проекции
б) трехмерное отображение
Для каждого твердого тела в каждый момент времени отображать следующие параметры:
а) координаты в пространстве
б) линейную и угловую скорость
в) ускорение
г) значения действующих сил (как по отдельности, так и равнодействующие)
д) значения кинетической и потенциальной энергии системы
Для каждого параметра должно отображаться текущее значение и максимальное значение, минимальное значение и среднее значение. После завершения моделирования пользователь должен иметь возможность посмотреть график изменения во времени любого выбранного параметра
Вариант N 3
Тонкий стержень АВ длиной L и массой m лежит на горизонтальной поверхности с коэффициентом трения k. Стержень может вращаться вокруг гладкой вертикальной оси, проходящей через его конец А. По концу В произвели кратковременный удар в горизонтальном направлении перпендикулярно стержню. Импульс силы удара равен J.
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