Задача по теоретической механике (Delphi)

1. Построить математическую модель предполагаемого эксперимента.

Математическая модель представляет собой набор систем уравнений, необходимых для определения всех задан-ных ниже параметров

2. Написать программу, моделирующую предложенную ситуацию в реальном времени на основе математической модели. Все параметры эксперимента вручную задает пользователь в системе Си. Также пользователь задает время моделирования и коэффициент изменения времени для ускорения или замедления проведения опыта. Для графиче-ского отображения процесса можно выбрать любой из двух методов:

а) три двухмерных проекции

б) трехмерное отображение

Для каждого твердого тела в каждый момент времени отображать следующие параметры:

а) координаты в пространстве

б) линейную и угловую скорость

в) ускорение

г) значения действующих сил (как по отдельности, так и равнодействующие)

д) значения кинетической и потенциальной энергии системы

Для каждого параметра должно отображаться текущее значение и максимальное значение, минимальное значение и среднее значение. После завершения моделирования пользователь должен иметь возможность посмотреть график изменения во времени любого выбранного параметра

Вариант N 3

Тонкий стержень АВ длиной L и массой m лежит на горизонтальной поверхности с коэффициентом трения k. Стержень может вращаться вокруг гладкой вертикальной оси, проходящей через его конец А. По концу В произвели кратковременный удар в горизонтальном направлении перпендикулярно стержню. Импульс силы удара равен J.