Найти инфу

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Закрыт3 заявки346 просмотров

В соответствии с прилагаемым файлом найти: вес, габаритные размеры, вероятность отказов и диаметры выводом для данных микросхем. Срок 2-3 дня. Оплата 50 рублей на яндекс.деньги.

17 лет назад
Mishustik
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров