Переделать отчет

$10
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Закрыт1 заявка167 просмотров

Во вложении база данных. В ней нужно добавить 1 запрос(кличество кредитов на человека) и переделать отчет по образцу (тоже во вложении).

17 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

AgatSoft
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-2)
17 лет назад