Тема работы - "функциональное устройство на операционных усилителях". Выполнение желательно полностью в электронном виде. См. приклепленное полное задание. Срок - 18 мая.
Переделать отчет
Во вложении база данных. В ней нужно добавить 1 запрос(кличество кредитов на человека) и переделать отчет по образцу (тоже во вложении).
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