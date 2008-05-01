Есть готовая система, исходные коды. Технологии: ASP.NET, C#, MSSQL 2000, IIS Нужно!!! пояснительная записка 0. Введение 1. Технико-экономическое обоснование 2. Постановка задачи ...
Реферат на тему Текстуры
Требуется написать реферат на тему Текстуры (термины, определения и описания текстур).
Имеются ввиду графические текстуры (а не текстуры горных пород :)).
Объем реферата ~25 страниц (А4, 14пт). Срок 2 недели.
Предлагайте варианты и примерную стоимость.
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