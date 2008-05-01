Реферат на тему Текстуры

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Закрыт2 заявки298 просмотров

Требуется написать реферат на тему Текстуры (термины, определения и описания текстур).

Имеются ввиду графические текстуры (а не текстуры горных пород :)).

Объем реферата ~25 страниц (А4, 14пт). Срок 2 недели.

Предлагайте варианты и примерную стоимость.

17 лет назад
Tr1aL
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$15
14 дней

Заявки фрилансеров

ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад