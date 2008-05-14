Дипломная работа. Очень срочно.

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Завершен3 заявки343 просмотра

Более детальные требования в приложении.

Напиать надо очень срочно, не более пяти дней. Так как я уже объявлял данный тендер, но исполнитель попросту пропал.

От Вас жду сроки и цену. Решение приимаю пр личной переписке завтра (3 мая)

17 лет назад
styx1245
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$210
5 дней
Наталья очень приятный и отвественный человек. Все поставленные задачи были выполнены точно и в срок, честно говоря не ожидал такой ответственности и порядочности, в наше время - это действительно редкость!!! Всем действительно рекомендую, правда не прогадаете! Наташ, а тебе еще раз огромное спасибо, очень выручила! Предзащита прашла сегодня на "ура"!
Работа с Виктором - это просто песня: никакой нервотрепки, четко поставленные задачи, оплата вовремя (и даже раньше!) И, что очень немаловажно, - приятное, интересное, просто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ общение. Если бы все заказчики были хотя бы отдаленно похожи на Виктора, было бы нам (фрилансерам) счастье :) Спасибо!!

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Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад