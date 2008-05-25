Диплом (ASP.NET, C#, MSSQL)

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Завершен3 заявки438 просмотров

Есть готовая система, исходные коды.

Технологии: ASP.NET, C#, MSSQL 2000, IIS

Нужно!!!

пояснительная записка

0. Введение

1. Технико-экономическое обоснование

2. Постановка задачи

3. Теоретическая часть

4. Расчётная часть

5. Разработка программной документации

6. Экспериментальная часть

Короче, надо описать всю готовую систему.

Срок 2 недели, максисмум 3, начиная с сегодня (03.05.2008)

Предоставление материалов, по мере их готовности.

Чем быстрее, тем лучше!

Назначайте сумму.

Рассмотрю все предложения.

ASP.NET
17 лет назад
MixaG
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад
$500
5 дней
Очень качественная и оперативная работа. Выполнил в срок. Приятно иметь дело с таким ответственным и пунктуальным исполнителем. Спасибо!
Грамотный и приятный в общение человек. Оплата в срок. Был рад работать с вами. Спасибо и удачи на защите.

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developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад