Дипломная работа (Математика+программирование)

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Закрыт5 заявок304 просмотра

Алгоритм построение выпуклой оболочки конечного множества точек в d-мерном пространстве (Метод "заворачвания подарка")

Весь алгоритм описан в книге Preparata, Sheimos. Vychislitelnaya geometriya.djvu Программу желательно написать в Borland C++ Builder. Необходимо разобрать алгоритм разработать программу и с помощью программы проверить некоторые утверждения.

срок - 5 июня

17 лет назад
alek_s
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