Срочно требуется автор для написания диплома!

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Завершен3 заявки263 просмотра

Требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Управление проектом с помощью программного обеспечения Microsoft Project"! Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$50
7 дней
Данная работа сдана на "отлично". В процессе работы с Еленой все больше и больше убеждаюсь, что она настоящий специалист своего дела.
Все ок. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
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