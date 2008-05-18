Химия 9 класс. Решить 17 заданий

$25
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Закрыт2 заявки271 просмотр

Нужно сегодня решить этот тест по химии.

Нужно не просто указать верный вариант, но и написать формулы и т.д.

Цена: 15$

Слышал, что есть ответы где-то на этот тест. Если найдете их в интернете, то вместо 15 дам 25$.

Если найдете книжку с этими ответами, то 20$

17 лет назад
dron4ito
Андрей 
76 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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