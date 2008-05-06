Необходимо выполнить следующий вид работы:

Предмет Теория Графов

Вид работы Диплом

Объём Программа

Тема работы Применение теории графов к решению задачи маршрутизации в сетях сигнализации

Срок выполнения 3 недели

Примечания

Теоретическая часть есть, необходиа оригинальная обучающая программа; теорию с описанием методик и алгоритмов можем предоставить по просьбе.

В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

[email protected], [email protected]

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis_ satory